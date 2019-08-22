Украинцы назвали смысл Дня Независимости

Фото: Майдан Независимости (РБК-Украина)

Большинство граждан считают этот день праздником

Для абсолютного большинства граждан (68%) День Независимости Украины - это государственный праздник, для 23% - это просто выходной день, и только 4% украинцев считают этот день исторической ошибкой. Об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС.

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По данным опроса, более половины граждан ( 53%) дали ответ, что празднование Дня Независимости 24 августа связано с принятием Верховной радой Акта провозглашения независимости Украины.

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Остальные связывает эту дату или с референдумом о независимости (22%), или с принятием Верховной радой Декларации о государственном суверенитете Украины (11%), а 14,5% не смогли дать определенного ответа.

Опрос был проведен Фондом "Демократические инициативы" совместно с Киевским международным институтом социологии с 8 по 20 августа 2019 года по всей Украине кроме оккупированных Россией территорий среди 2040 респондентов. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в августе 2019 года в Украине в 2019 году зафиксировано рекордное за весь период исследований количество тех, кто поддержал бы провозглашение независимости Украины. По данным опроса, если бы сегодня перед украинцами снова встал выбор о независимости страны, то 82% проголосовали бы за (в 2012 году таких было 62%).

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в августе 2019 года патриотами своей страны считают себя 83% граждан Украины, что примерно столько же, как и в прошлом году.