Зеленский обратился к российским пропагандистам: вы будете отвечать

"Ночью появилась информация о погибших во вчерашней бомбардировке роддома и детской больнице в Мариуполе. Три человека мы потеряли, среди них - один ребенок, девочка. Количество раненых - 17", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что российские пропагандисты соврали своему нарду, что якобы в больнице не было пациентов, а в роддоме - женщин и детей.

"Россиянам солгали, что якобы там засели "националисты". На каких-то позициях. Они лгали уверенно. Как и всегда. Военные преступления не возможны без прикрывающих их пропагандистов. Хочу сказать им одно дело: вы будете отвечать, равно как и все те, кто предписывает сбрасывать бомбы на мирных людей. Мы найдем всю собственность пропагандистов и связанных с ними лиц", - сказал Зеленский.

По его словам, Украина сделает все, чтобы имущество пропагандистов РФ конфисковали повсюду, где бы оно ни было.

"Вы же любите богатую жизнь? Любите благополучные страны? У вас этого больше не будет. И это только начало. Вас привлекут обязательно к ответственности за соучастие в военных преступлениях. А потом - это обязательно будет - вас возненавидят граждане РФ. Все, кого вы ежедневно много лет обманываете, когда они ощутят последствия лжи по своим кошелькам, возможностям, которых становится все меньше", - отметил Зеленский.

Отметим, перед тем, как бомба уничтожила роддом в Мариуполе, спикер МИД РФ Мария Захарова сделала заявление о том, что там якобы "устроили огневые позиции". Таким образом, она подтвердила обстрел россиянами больницы.

Напомним, что 9 марта враг целенаправленно сбросил несколько бомб на детскую больницу и роддом в Мариуполе.

Кроме того, сообщалось, что жертвами в блокадном Мариуполе стало уже 1300 человек.

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