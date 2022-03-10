Зеленський звернувся до російських пропагандистів: ви будете відповідати

"Вночі зʼявилась інформація про загиблих у вчорашньому бомбардуванні пологового будинку та дитячої лікарні у Маріуполі. Троє людей ми втратили, серед них - одна дитина, дівчинка. Кількість поранених - 17", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що російські пропагандисти збрехали своєму нарду, що нібито у лікарні не було пацієнтів, а в пологовому будинку - жінок та дітей.

"Росіянам збрехали, що нібито там засіли "націоналісти". На якихось позиціях. Вони брехали впевнено. Як і завжди. Воєнні злочини не можливі без пропагандистів, які їх прикривають. Хочу сказати їм одну річ: ви будете відповідати, так само як і всі ті, хто наказує скидати бомби на мирних людей. Ми знайдемо всю власність пропагандистів та пов'язаних з ними осіб", - сказав Зеленський.

За його словами Україна зробить все щоб майно пропагандистів РФ конфіскували всюди, де б воно не було.

"Ви ж любите багате життя? Любите благополучні країни? У вас цього більше не буде. І це тільки початок. Вас притягнуть обов'язково до відповідальності за співучасть у воєнних злочинах. А потім - це обов'язково буде - вас зненавидять громадяни РФ. Всі, кого ви щоденно багато років обманюєте, коли вони відчують наслідки брехні по своїх гаманцях, можливостях, яких стає дедалі менше", - зазначив Зеленський.

Зазначимо, перед тим, як бомба знищила пологовий будинок в Маріуполі, спікер МЗС РФ Марія Захарова зробила заяву про те, що там нібито "влаштували вогневі позиції". Таким чином вона підтвердила обстріл росіянами лікарні.

Нагадаємо, що 9 березня ворог цілеспрямовано скинув кілька бомб на дитячу лікарню і пологовий будинок в Маріуполі.

Крім того, повідомлялося, що жертвами в блокадному Маріуполі стало вже 1300 осіб.

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