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Зеленский обратился к Разумкову из-за юридической коллизии: в чем причина

Автор: РБК-Украина

Президент Владимир Зеленский просит Верховную раду безотлагательно исправить юридическую коллизию, обнаруженную в законе в сфере социальной защиты лиц с инвалидностью. Он обратился к главе ВР Дмитрию Разумкову.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Речь идет о законопроекте "О внесении изменений в некоторые законы Украины о переименовании Фонда социальной защиты инвалидов и приведении терминологии в соответствие с законодательством в сфере социальной защиты лиц с инвалидностью". Президент настаивает, чтобы документ рассмотрели вне очереди.

"Проголосованный документ содержит юридическую коллизию, которая заключается в том, что одно из его положений (о вступлении в силу с 1 января 2021 года) не соответствует Конституции Украины, поскольку предусматривает, что закон вступает в силу до его официальной публикации", - указано в сообщении.

Министерство юстиции предложило наложить на закон техническое вето.

"Я крайне обеспокоен тем, что закон требует технического вето, иначе он может быть отменен из-за того, что противоречит конституционным нормам. Мы этого не допустим - люди с инвалидностью обязательно будут иметь защиту, закрепленную законом Украины", - отметил Зеленский.

Он заявил, что закон будет возвращен в парламент для срочной доработки.

Напомним, в Украине вырастет размер надбавки на уход за лицами с инвалидностью. Кабинет министров одобрил соответствующее решение в ходе своего заседания.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийинвалидностьВерховная Рада
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