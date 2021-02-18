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Зеленський звернувся до Разумкова через юридичну колізію: у чому причина

Автор: РБК-Україна

Президент Володимир Зеленський просить Верховну раду невідкладно виправити юридичну колізію, виявлену у законі у сфері соціального захисту осіб з інвалідністю. Він звернувся до голови ВР Дмитра Разумкова.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Йдеться про законопроект "Про внесення змін до деяких законів України щодо перейменування Фонду соціального захисту інвалідів і приведення термінології у відповідність із законодавством у сфері соціального захисту осіб з інвалідністю". Президент наполягає, щоб документ розглянули позачергово.

"Проголосований документ містить юридичну колізію, яка полягає в тому, що одне з його положень (про набрання чинності з 1 січня 2021 року) не відповідає Конституції України, оскільки передбачає, що закон набуває чинності до його офіційної публікації", - вказано у повідомленні.

Міністерство юстиції запропонувало накласти на закон технічне вето.

"Я вкрай стурбований тим, що закон вимагає технічного ветування, інакше він може бути скасований через те, що суперечить конституційним нормам. Ми цього не допустимо - люди з інвалідністю обов’язково матимуть захист, закріплений законом України", - зазначив Зеленський.

Він заявив, що закон буде повернуто до парламенту для термінового доопрацювання.

Нагадаємо, в Україні зросте розмір надбавки на догляд за особами з інвалідністю. Кабінет міністрів схвалив відповідне рішення у ході свого засідання.

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