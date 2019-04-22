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Зеленский обошел Порошенко на спецучастках в зоне ООС

Новости » Выборы 2019    22.04.2019 - 15:46
Зеленский обошел Порошенко на спецучастках в зоне ООС
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Военные на Донбассе отдали большинство голосов Зеленскому

По результатам выборов 2019 на спецучастках на Донбассе военнослужащие отдали большинство голосов (с разницей чуть менее 300) Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные протоколов спецучастков, которые содержатся на сайте Центризбиркома.

В целом, по данным на сайте ЦИК, в голосовании приняли участие более 35 тысяч военных, из которых 17,7 тыс. поддержали Зеленского, а 17,4 тыс. - Петра Порошенко. В процентном соотношении общий результат Зеленского на спецучастках достигает 50,4%.

На спецучастках в Донецкой области Зеленского поддержали 13,4 тыс. военнослужащих, Порошенко - 13,1 тыс. При этом кандидат показал лучший результат в Бахмуте, Славянске, Дружковке, Покровске, Мариуполе и Волновахе. Порошенко победил на спецучастках в Ясиноватском районе, Краматорске, Торецке и Марьинке.

На спецучастках в Луганской области Порошенко (4324) обошел Зеленского (4308) всего на 16 голосов. При этом действующий президент победил в Станице Луганской, Рубежном, Лисичанске и Счастье. За Зеленским остались с серьезным преимуществом Сватово и Северодонецк.

Напомним, по результатам первого тура на большинстве спецучастков в зоне ООС тоже лидировал Зеленский, однако Порошенко в абсолютном исчислении обошел оппонента на 200 голосов.

На данный момент по результатам подсчета 99,39% протоколов Зеленский набирает 73,24%, Порошенко - 24,44%. Разрыв между ними почти достигает 9 млн голосов. При этом ЦИК объявит окончательные результаты не раньше 30 апреля.

 

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