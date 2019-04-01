На большинстве спецучастков в зоне ООС лидирует Зеленский

Фото: Петр Порошенко и Владимир Зеленский (коллаж РБК-Украина)

При этом у Порошенко перевес в 209 голосов

Подсчет результатов выборов 2019 показывает, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский выиграл больше военных спецучастков в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе. Соответствующие данные обнародованы на табло Центральной избирательной комиссии (ЦИК) через информационно-аналитическую систему "Выборы", передает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, что всего в зоне ООС 79 спецучастков для военных. В частности, 65 в Донецкой области и 14 в Луганской.

В округе №45 на шести спецучастках лидирует действующий президент Петр Порошенко, за него проголосовали 1003 человека. За Зеленского проголосовали 885 человек.

В округе №46 на 10 спецучастках за Порошенко проголосовали 1364 человека, за Зеленского – 1491 человек.

В округе №48 на двух спецучастках избиратели отдали предпочтение Порошенко, за него проголосовали 1019 человек. За Зеленского проголосовали 778.

Четыре спецучастка на округе №49 проголосовали так: Порошенко - 684, Зеленский – 566.

В округе №50 на двух спецучастках лидирует Зеленский, за него проголосовали 244 человека, за Порошенко - 210.

На округе №52 в двух спецучастках избиратели отдали большинство голосов за Порошенко – 345, за Зеленского - 171 голос.

Четыре спецучастка на округе №57 отдали предпочтение Зеленскому – 1548 голосов, за Порошенко - 1090.

На округе №59 в 13 спецучастках проголосовали так: за Зеленского отдали 1290 голосов, за Порошенко - 1827.

На округе №60 в шести спецучастках лидирует Зеленский, за него избиратели отдали 833 голоса, за Порошенко - 615.

В Луганской области на округе №105 проголосовали за Зеленского - 205 человек, Порошенко - 179.

В округе №106 на трех участках проголосовали за Зеленского 819 человек, за Порошенко - 814.

Округ №107 на двух спецучастках проголосовал за Зеленского 371 человек, за Порошенко -374.

На округе №112 голоса распределились так: Зеленский - 82; Порошенко - 159

И в округе №114 на двух участках проголосовали за Зеленского 486 человек, за Порошенко – 275.

Таким образом, на округах лидирует Порошенко с отрывом в 209 голосов. За Зеленского отдали голоса 9718 военнослужащих. Тогда как за Порошенко - 9927.

Напомним, результаты выборов 2019 по состоянию на 10:57 показывают растущий отрыв Владимира Зеленского от действующего президента Петра Порошенко.