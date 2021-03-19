ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Зеленский обновил состав СНБО, введя еще одного министра

Новина українською → Киев, Пятница 19 марта 2021 14:24
Зеленский обновил состав СНБО, введя еще одного министра Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский обновил состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Он туда ввел министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

В указе говорится: "ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Федорова Михаила Альбертовича - вице-премьер-министра Украины - министра цифровой трансформации Украины".

Источники РБК-Украина сообщали, что сегодня состоится заседание СНБО. Однако, принятие особенно громких и сенсационных решений на заседании не ожидается.

Напомним, президент Владимир Зеленский прокомментировал последние решения СНБО. Он пояснил, что таким образом Украина "дает сдачи".

Отметим, секретарь СНБО заявил, что на следующем заседании СНБО продолжат рассматривать санкции.

Также отметим, что СНБО утвердил создание Центра противодействия дезинформации.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Владимир Зеленский СНБО Михаил Федоров
NEWS
Зеленский обновил состав СНБО, введя еще одного министра
Зеленский обновил состав СНБО, введя еще одного министра
DAILY
Взяли паузу: почему в мире прекращают вакцинацию AstraZeneca и как быть Украине
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Взяли паузу: почему в мире прекращают вакцинацию AstraZeneca и как быть Украине