Зеленский обновил состав набсовета "Укроборонпрома"

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Президент вывел из наблюдательного совета руководителя Офиса президента Андрея Ермака

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об обновлении состава наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром". Президент вывел из совета руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Таким образом, Зеленский прекратил полномочия Ермака в набсовете, и ввел первого вице-президента Национальной академии наук Украины Владимира Горбулина в состав наблюдательного совета госконцерна. При этом в указе говорится, что его назначение по согласию.

Напомним, в октябре прошлого года Зеленский ввел в набсовет Ермака и генерального директора АО "Укрпочта" Игоря Смелянского.

Ранее Владимир Зеленский назначил Айвараса Абромавичуса генеральным директором "Укроборонпрома" без конкурса.

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Автор: РБК-Украина