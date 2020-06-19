Зеленський оновив склад наглядової ради "Укроборонпрому"

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Президент вивів з наглядової ради керівника Офісу президента Андрія Єрмака

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про оновлення складу наглядової ради державного концерну "Укроборонпром". Президент вивів з ради керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Таким чином, Зеленський припинив повноваження Єрмака в наглядовій раді, і ввів першого віце-президента Національної академії наук України Володимира Горбуліна до складу наглядової ради держконцерну. При цьому в указі йдеться, що його призначення за згодою.

Нагадаємо, у жовтні минулого року Зеленський ввів в наглядову раду Єрмака і генерального директора АТ "Укрпошта" Ігоря Смілянського.

Раніше Володимир Зеленський призначив Айвараса Абромавичуса генеральним директором "Укроборонпрому" без конкурсу.

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Автор: РБК-Україна