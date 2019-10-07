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Ермак и Смелянский вошли в набсовет "Укроборонпрома"

Новости » Политика    07.10.2019 - 13:14
Ермак и Смелянский вошли в набсовет "Укроборонпрома"
Фото: Укроборонпром (ukroboronprom.com.ua)

В набсовет вошли советник президента и директор "Укрпошты"

Президент Украины Владмир Зеленский ввел в наблюдательный совет Государственного концерна "Укроборонпром" помощника президента Андрея Ермака. Об этом говорится в указе, размещенном на сайте президента.

Кроме того, президент ввел в набсовет "Укроборонпрома" Игоря Смелянского, генерального директоа АО "Укрпочта" (по согласованию).

Этим же указом президент вывел из наблюдательного совета "Укроборонпрома" Давида Арахамию, главу фракции "Слуга народа" в Верховной раде.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назначил Айвараса Абромавичуса генеральным директором "Укроборонпрома" без конкурса. Указ был обнародован 30 августа.

Новоназначенный генеральный директор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус, комментируя свое назначение без конкурса, заявил, что в период конкурсного отбора в концерне начались процессы, которые могли иметь негативные последствия для национальной безопасности.

Отметим, перед президентскими выборами 2019 года генеральный директор "Укрпошты" Игорь Смелянский в интервью РБК-Украина заявил, что почтальонов, которые будут проводить политическую агитацию, будут увольнять.

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