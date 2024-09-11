UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський про обмін політичних в'язнів: треба, щоб був тиск всіх партнерів на РФ

Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Звільнення політичних в'язнів з російського полону йде складно. необхідно, щоб був тиск міжнародних партнерів на Росію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Володимира Зеленського під час пресконференції у Києві.

За словами Зеленського, росіяни складно реагують на запити щодо звільнення наших політичних в'язнів, в тому числі й кримських татар.

"Йдуть обміни щодо військовополонених, бо військовополонених ми можемо обміняти на військовополонених. З кримськими татарами, ви розумієте, що їх незаконно утримують. Тому складно забрати їх додому. Тут треба, щоб був тиск всіх партнерів, щоб спрацювала система всіх на всіх. Бо по-іншому поки що це складно зробити", - розповів президент.

Зеленський зауважив, що роботу у цьому напрямку Україна веде через таких партнерів, як Емірати, Катар, Туреччина, Азербайджан. Але поки що успіх такий, як він є.

Обміни полоненими

Нагадаємо, 25 червня з російського полону в Україну повернулись 90 захисників.

Однак пізніше стало відомо, що з полону РФ вдалось також звільнити заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нерімана Джеляла, який був захоплений у 2021 році.

Разом з ним було звільнено ще дев'ять цивільних осіб, які перебували у полоні РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийПолітв'язні в РФВійна в Україні