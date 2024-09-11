Зеленський про обмін політичних в'язнів: треба, щоб був тиск всіх партнерів на РФ

За словами Зеленського, росіяни складно реагують на запити щодо звільнення наших політичних в'язнів, в тому числі й кримських татар.

"Йдуть обміни щодо військовополонених, бо військовополонених ми можемо обміняти на військовополонених. З кримськими татарами, ви розумієте, що їх незаконно утримують. Тому складно забрати їх додому. Тут треба, щоб був тиск всіх партнерів, щоб спрацювала система всіх на всіх. Бо по-іншому поки що це складно зробити", - розповів президент.

Зеленський зауважив, що роботу у цьому напрямку Україна веде через таких партнерів, як Емірати, Катар, Туреччина, Азербайджан. Але поки що успіх такий, як він є.