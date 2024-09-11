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Зеленский об обмене политических заключенных: нужно, чтобы было давление всех партнеров на РФ

Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Освобождение политических заключенных из русского плена идет сложно. необходимо, чтобы было давление международных партнеров на Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Владимира Зеленского во время пресс-конференции в Киеве.

По словам Зеленского, россияне сложно реагируют на запросы по освобождению наших политических заключенных, в том числе и крымских татар.

"Идут обмены по военнопленным, потому что военнопленных мы можем обменять на военнопленных. С крымскими татарами, вы понимаете, что их незаконно удерживают. Поэтому сложно забрать их домой. Здесь надо, чтобы было давление всех партнеров, чтобы сработала система всех на всех. -другому пока это сложно сделать", - рассказал президент.

Зеленский отметил, что работу в этом направлении Украина ведет через таких партнеров как Эмираты, Катар, Турция, Азербайджан. Но пока успех такой, как он есть.

Обмены пленными

Напомним, 25 июня из российского плена в Украину вернулись 90 защитников .

Однако позже стало известно, что из плена РФ удалось также освободить замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Неримана Джеляла, который был захвачен в 2021 году.

Вместе с ним были освобождены еще девять гражданских лиц, находившихся в плену РФ.

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