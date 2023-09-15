Зеленський про обмеження імпорту українського зерна: будемо цивілізовано відповідати

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна буде цивілізовано відповідати на обмеження, які стосуються імпорту українського зерна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Зеленського.
Президент Володимир Зеленський заявив, що провів розмову з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Він подякував їй за те, що ЄК не продовжили обмеження, які стосувались імпорту українського зерна.
"Європа виграє завжди, коли правила працюють, а договори виконуються. Зараз важливо, щоб європейська єдність спрацювала й на двосторонньому рівні. Щоб сусіди в час війни Україну підтримали. А якщо їхні рішення порушуватимуть право ЄС, Україна буде цивілізовано відповідати", - написав він.
Водночас прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму мікроблозі в Twitter написав, що зняття заборони є справедливим рішенням, яке сприятиме глобальній продовольчій безпеці.
Він зауважив, що Україна готова до подальшого діалогу з партнерами з усіх питань торгівлі та логістики.
А ось у своєму Telegram-каналі Шмигаль написав, що в умовах блокування українських портів рішення ЄК позитивно вплине на економіку України. Водночас він закликав окремі держави-члени ЄС утриматися від неправомірних односторонніх обмежень щодо української агропродукції. Адже такі обмеження можуть стати предметом арбітражу в рамках СОТ.
"Ми готові до подальшого діалогу з нашими сусідами та Європейською комісією з усіх питань торгівлі та логістики. Впевнений, що ми зможемо знайти спільне бачення та взаємовигідні підходи", - підкреслив він.
Нагадаємо, деякі країни Євросоюзу ще навесні почали самостійно запроваджувати обмеження на імпорт українського зерна.
Сьогодні Єврокомісія скасувала обмеження щодо імпорту українського зерна.
"До цього моменту Україна з 16 вересня має запровадити заходи з контролю за експортом чотирьох груп товарів, щоб запобігти будь-яким спотворенням на ринку сусідніх держав-членів. Україна представить платформі план дій не пізніше закінчення робочого дня в понеділок 18 вересня", - заявили в Єврокомісії.
Проте майже одразу після цього прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна запровадить ембарго на українське зерно попри те, що Єврокомісія скасувала обмеження.
Угорщина також ухвалила рішення про продовження заборони імпорту сільгосппродукції з України.
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