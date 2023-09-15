Зеленский об ограничении импорта украинского зерна: будем цивилизованно отвечать

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет цивилизованно отвечать на ограничения, касающиеся импорта украинского зерна.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Зеленского.
Президент Владимир Зеленский заявил, что провел разговор с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен. Он поблагодарил ее за то, что ЕК не продлили ограничения, касающиеся импорта украинского зерна.
"Европа выигрывает всегда, когда правила работают, а договоры выполняются. Сейчас важно, чтобы европейское единство сработало и на двустороннем уровне. Чтобы соседи во время войны Украину поддержали. А если их решения будут нарушать право ЕС, Украина будет цивилизованно соответствовать", - написал он. .
В то же время, премьер-министр Денис Шмигаль в своем микроблоге в Twitter написал, что снятие запрета является справедливым решением, которое будет способствовать глобальной продовольственной безопасности.
Он отметил, что Украина готова к дальнейшему диалогу с партнерами по всем вопросам торговли и логистики.
А вот в своем Telegram-канале Шмигаль написал, что в условиях блокирования украинских портов решение ЕК окажет положительное влияние на экономику Украины. В то же время, он призвал отдельные государства-члены ЕС воздержаться от неправомерных односторонних ограничений относительно украинской агропродукции. Ведь такие ограничения могут стать предметом арбитража в рамках ВТО.
"Мы готовы к дальнейшему диалогу с нашими соседями и Европейской комиссией по всем вопросам торговли и логистики. Уверен, что мы сможем найти общее видение и взаимовыгодные подходы", - подчеркнул он.
Напомним, некоторые страны Евросоюза еще весной начали самостоятельно вводить ограничения на импорт украинского зерна.
Сегодня Еврокомиссия отменила ограничения по импорту украинского зерна.
"До этого момента Украина с 16 сентября должна ввести меры по контролю за экспортом четырех групп товаров, чтобы предотвратить любые искажения на рынке соседних государств-членов. Украина представит платформе план действий не позднее окончания рабочего дня в понедельник 18 сентября", - заявили в Еврокомиссии.
Однако почти сразу после этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна введет эмбарго на украинское зерно, несмотря на то, что Еврокомиссия отменила ограничения.
Венгрия также приняла решение о продлении запрета на импорт сельхозпродукции из Украины.
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