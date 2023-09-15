Зеленский об ограничении импорта украинского зерна: будем цивилизованно отвечать

Президент Владимир Зеленский заявил, что провел разговор с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен. Он поблагодарил ее за то, что ЕК не продлили ограничения, касающиеся импорта украинского зерна.

"Европа выигрывает всегда, когда правила работают, а договоры выполняются. Сейчас важно, чтобы европейское единство сработало и на двустороннем уровне. Чтобы соседи во время войны Украину поддержали. А если их решения будут нарушать право ЕС, Украина будет цивилизованно соответствовать", - написал он. .

В то же время, премьер-министр Денис Шмигаль в своем микроблоге в Twitter написал, что снятие запрета является справедливым решением, которое будет способствовать глобальной продовольственной безопасности.

Он отметил, что Украина готова к дальнейшему диалогу с партнерами по всем вопросам торговли и логистики.

А вот в своем Telegram-канале Шмигаль написал, что в условиях блокирования украинских портов решение ЕК окажет положительное влияние на экономику Украины. В то же время, он призвал отдельные государства-члены ЕС воздержаться от неправомерных односторонних ограничений относительно украинской агропродукции. Ведь такие ограничения могут стать предметом арбитража в рамках ВТО.

"Мы готовы к дальнейшему диалогу с нашими соседями и Европейской комиссией по всем вопросам торговли и логистики. Уверен, что мы сможем найти общее видение и взаимовыгодные подходы", - подчеркнул он.

Ограничение импорта зерна

Напомним, некоторые страны Евросоюза еще весной начали самостоятельно вводить ограничения на импорт украинского зерна.

Сегодня Еврокомиссия отменила ограничения по импорту украинского зерна.

"До этого момента Украина с 16 сентября должна ввести меры по контролю за экспортом четырех групп товаров, чтобы предотвратить любые искажения на рынке соседних государств-членов. Украина представит платформе план действий не позднее окончания рабочего дня в понедельник 18 сентября", - заявили в Еврокомиссии.

Однако почти сразу после этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна введет эмбарго на украинское зерно, несмотря на то, что Еврокомиссия отменила ограничения.

Венгрия также приняла решение о продлении запрета на импорт сельхозпродукции из Украины.

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