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Зеленский об обмене "всех на всех": Россия и сепаратисты не передают списки ОБСЕ

Автор: РБК-Украина

Обмен пленными не происходит из-за того, что Россия и сепаратисты не передали списки ОБСЕ. Украина со своей стороны выполнила все условия.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский по результатам переговоров во Франции 16 апреля.

Он напомнил, что в декабре 2019 года "нормандская четверка" договорилась об открытии КПВВ и обмене пленными.

"Мы передали ОБСЕ списки "всех на всех". Списки со стороны России и со стороны сепаратистов ОБСЕ не передали", - сказал Зеленский.

Также он добавил, что украинская сторона открыла все КПВВ для гуманитарной помощи гражданским, согласно договоренностей.

"Сегодня та сторона (ОРДЛО, - ред.) заблокировала КПВВ, она очень редко открывает, только для гуманитарных грузов, люди не продвигаются благодаря новым КПВВ. Поведение эта непонятная", - добавил Зеленский.

Ранее сообщалось, что на Донбассе боевики удерживают до 300 человек. Украина каждый месяц предлагает на обмен заключенными.

РБК-Украина писало, что переговоры по обмену пленными с Россией сейчас заморожены. И Украина не может повлиять на продвижение процесса.

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Новости Украины Владимир Зеленскийобмен
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