Зеленский об обмене "всех на всех": Россия и сепаратисты не передают списки ОБСЕ

Он напомнил, что в декабре 2019 года "нормандская четверка" договорилась об открытии КПВВ и обмене пленными.

"Мы передали ОБСЕ списки "всех на всех". Списки со стороны России и со стороны сепаратистов ОБСЕ не передали", - сказал Зеленский.

Также он добавил, что украинская сторона открыла все КПВВ для гуманитарной помощи гражданским, согласно договоренностей.

"Сегодня та сторона (ОРДЛО, - ред.) заблокировала КПВВ, она очень редко открывает, только для гуманитарных грузов, люди не продвигаются благодаря новым КПВВ. Поведение эта непонятная", - добавил Зеленский.