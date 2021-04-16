RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Зеленський про обмін "всіх на всіх": Росія та сепаратисти не передають списки ОБСЄ

Автор: РБК-Україна

Обмін полоненими не відбувається через те, що Росія та сепаратисти не передали списки ОБСЄ. Україна зі свого боку виконала всі умови.

Про це заявив президент Володимир Зеленський за результатами переговорів у Франції 16 квітня.

Він нагадав, що в грудні 2019 року "нормандська четвірка" домовилась про відкриття КПВВ та обмін полоненими.

"Ми передали ОБСЕ списки "всіх на всіх". Списки з боку Росії і з боку сепаратистів ОБСЄ не передали", - сказав Зеленський.

Також він додав, що українська сторона відкрила всі КПВВ для гуманітарної допомоги цивільним, згідно домовленостей.

"На сьогодні та сторона (ОРДЛО, - ред.) заблокувала КПВВ, вона дуже рідко відкриває, тільки для гуманітарних вантажів, люди не просуваються завдяки новим КПВВ. Поведінка ця незрозуміла", - додав Зеленський.

Раніше повідомлялося, що на Донбасі бойовики утримують до 300 осіб. Україна щомісяця пропонує на обмін ув'язненими.

РБК-Україна писало, що переговори щодо обміну полоненими з Росією зараз заморожені. І Україна не може вплинути на просування процесу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Володимир Зеленськийобмен
Читайте також
Засідання радників лідерів "нормандської четвірки" відбудеться 19 квітня
Зеленський про стосунки з Макроном: тепліші, ніж погода
Прогноз погоди