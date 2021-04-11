ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Оккупанты на Донбассе удерживают около 300 заложников, - ТКГ

Новина українською → Донбасс, Воскресенье 11 апреля 2021 00:54
Оккупанты на Донбассе удерживают около 300 заложников, - ТКГ Фото: Алексей Арестович (Фото: facebook.com/assistantschool)
Автор: Артур Родивилов

Спикер Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, советник по информационной политике главы украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович сообщил, что на Донбассе боевики удерживают до 300 человек. Украина каждый месяц предлагает на обмен заключенными.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

По словам Арестович, гуманитарная подгруппа в ТКГ обсуждает тему освобождения пленных, но пока о новом обмен не идет.

"Гуманитарная группа постоянно говорит на эту тему. Пока перспективы бесполезны. Поэтому также привязывается к политическим вопросам. Пока никого не можем. Мы постоянно предлагаем, предоставляем ежемесячно наши списки", - сказал Арестович.

Часть заключенных находится в тюрьме боевиков "Изоляция".

Напомним, в конце марта украинский омбудсмен сообщила, что на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса незаконно удерживаются 376 украинцев.

Добавим, что в конце декабря из российского плена в Украину вернулся политзаключенный Александр Шумков. Россия депортировала украинца после окончания срока его заключения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия Донбасс
NEWS
Турция хочет продолжать стратегическое партнерство с Украиной, - Эрдоган
Турция хочет продолжать стратегическое партнерство с Украиной, - Эрдоган
DAILY
Тариф "Годовой". Что будет с ценами на газ для населения в Украине
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Тариф "Годовой". Что будет с ценами на газ для населения в Украине