Оккупанты на Донбассе удерживают около 300 заложников, - ТКГ

Спикер Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, советник по информационной политике главы украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович сообщил, что на Донбассе боевики удерживают до 300 человек. Украина каждый месяц предлагает на обмен заключенными.

По словам Арестович, гуманитарная подгруппа в ТКГ обсуждает тему освобождения пленных, но пока о новом обмен не идет.

"Гуманитарная группа постоянно говорит на эту тему. Пока перспективы бесполезны. Поэтому также привязывается к политическим вопросам. Пока никого не можем. Мы постоянно предлагаем, предоставляем ежемесячно наши списки", - сказал Арестович.

Часть заключенных находится в тюрьме боевиков "Изоляция".