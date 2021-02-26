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Переговоры с Россией по обмену пленными заморожены, - Денисова

Новина українською → Киев, Пятница 26 февраля 2021 17:59
Переговоры с Россией по обмену пленными заморожены, - Денисова Фото: Людмила Денисова (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Переговоры по обмену пленными с Россией сейчас заморожены. И Украина не может повлиять на продвижение процесса.

Об этом заявила украинский омбудсмен Людмила Денисова в интервью "Крым.Реалии".

Она отметила, что дальнейнейшее согласование обмена пленных возможно только, если Россия захочет этого. А РФ привязывает этот процесс к выполнению Минских соглашений.

"Россия связала проведение освобождения заключенных с Минским процессом. На сегодняшний день практически заморожены переговоры по поводу каких-либо обменов. Безусловно, президент Украины, Офис президента, Резников на всех площадках добиваются возвращения наших граждан. Но, к сожалению, возвращение наших граждан не зависит ни от так называемых ОРДЛО, ни от моей работы и работы Москальковой, а зависит только от воли Путина", – сказала Денисова.

Напомним, в середине февраля президент Владимир Зеленский сделал заявление по поводу обменов пленными, которые не были договорены с властями Украины. По его словам, любые неофициальные обмены пленными Украина считает провокацией.

Также глава Украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявлял, что односторонней передачи пленных с оккупированного Донбасса не будет. А об обмене можно договариваться только на уровне государства.

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