Зеленский об обмене пленными: первая часть в нормандском формате выполнена

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первая часть в нормандском формате выполнена. Об этом он заявил на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Президент приветствует завершение обмена пленными.

"Первая часть в нормандском формате выполнена", - прокомментировал обмен Зеленский.

Напомним, освобожденные в рамках обмена пленными украинцы прибыли в аэропорт "Борисполь".

Сегодня состоялся обмен пленными между Украиной и ОРДЛО. Сообщается, что "ДНР" получила 60 человек, Киев - 52. Также "ЛНР" в рамках обмена пленными получила от Киева 63 человека. В свою очередь, боевики передали Киеву 25 украинцев. Таким образом, предварительно, формула обмена составила "123 на 76".

После этого представитель России в контактной группе Борис Грызлов заявил, что состоялся обмен пленными между Киевом и "ЛДНР" - это шаг к дальнейшей имплементации минских соглашений.

Также глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что согласование формулы "всех на всех" продолжится на следующей нормандской встрече. Он заявил, что договоренности "нормандской четверки" выполняются.