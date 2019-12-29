Офис президента подтвердил завершение обмена пленными

Фото: обмен пленными (facebook.com/pg/president)

Офис президента назвал количество возвращенных украинцев

Взаимное освобождение удерживаемых лиц завершилось. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что в ходе обмена пленными освобождены 76 украинцев.

"Взаимное освобождение удерживаемых лиц завершилось. 76 наших - в безопасности на подконтрольной Украине территории. Подробности позже", - добавили в пресс-службе.

Отметим, состоялся обмен пленными между Украиной и ОРДЛО. Сообщается, что "ДНР" получила 60 человек, Киев - 52.

Также "ЛНР" в рамках обмена пленными получила от Киева 63 человека. В свою очередь, боевики передали Киеву 25 украинцев. Таким образом, предварительно, формула обмена составила 123 на 76".

Напомним, что в рамках обмена пленных Украина отдала боевикам бразильца Рафаэля Лусварги, который воевал на Донбассе на их стороне. Также на украинцев обменяли бывших "беркутовцев".

РБК-Украина опубликовало первый список освобожденных украинцев. В рамках обмена пленными между Украиной и ОРДЛО были освобождены четыре украинских военнослужащих. Были уволены Сергей Иванчук, Юрий Явтушко, Иван Деев, Роман Фурсов.