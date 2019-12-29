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Офис президента подтвердил завершение обмена пленными

Новости » Политика     29.12.2019 - 16:02
Офис президента подтвердил завершение обмена пленными
Фото: обмен пленными (facebook.com/pg/president)

Офис президента назвал количество возвращенных украинцев

Взаимное освобождение удерживаемых лиц завершилось. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что в ходе обмена пленными освобождены 76 украинцев.

"Взаимное освобождение удерживаемых лиц завершилось. 76 наших - в безопасности на подконтрольной Украине территории. Подробности позже", - добавили в пресс-службе.

Звільнення утримуваних осіб на КПВВ «Майорське» на Донеччині.

Звільнення утримуваних осіб на КПВВ «Майорське» на Донеччині.

Опубліковано Офіс Президента України Неділя, 29 грудня 2019 р.

Отметим, состоялся обмен пленными между Украиной и ОРДЛО. Сообщается, что "ДНР" получила 60 человек, Киев - 52.

Также "ЛНР" в рамках обмена пленными получила от Киева 63 человека. В свою очередь, боевики передали Киеву 25 украинцев. Таким образом, предварительно, формула обмена составила 123 на 76".

Напомним, что в рамках обмена пленных Украина отдала боевикам бразильца Рафаэля Лусварги, который воевал на Донбассе на их стороне. Также на украинцев обменяли бывших "беркутовцев".

РБК-Украина опубликовало первый список освобожденных украинцев. В рамках обмена пленными между Украиной и ОРДЛО были освобождены четыре украинских военнослужащих. Были уволены Сергей Иванчук, Юрий Явтушко, Иван Деев, Роман Фурсов.

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