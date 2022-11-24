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Зеленський обговорив з президентом Ізраїлю поглиблення співпраці та підтримку енергетики

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Четвер 24 листопада 2022 14:18
Зеленський обговорив з президентом Ізраїлю поглиблення співпраці та підтримку енергетики Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом у четвер, 24 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на голову української держави у Telegram.

"Сподіваюся на поглиблення співпраці України та Ізраїлю після формування уряду. Також розповів про потреби щодо підтримки нашої енергетики та запросив приєднатися до ініціативи #GrainfromUkraine", - написав Зеленський.

Зазначимо, що у межах програми #GrainfromUkraine наша країна спрямовує частину зібраної пшениці, що відправлялася на експорт, на закупівлю для тих африканських країн, де існують проблеми голоду.

При цьому частину експортного зерна можуть викупити країни-учасниці проекту. Україна постачатиме його до бідних африканських країн.

Нагадаємо, раніш повідомомлялося, що Ізраїль погодився профінансувати закупівлю "стратегічного обладнання" для України на мільйони доларів.

Окрім того, Ізраїль готовий надати Україні озброєння, якщо РФ отримає балістичні ракети від Ірану.

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Ізраїль Володимир Зеленський
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