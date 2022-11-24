Зеленский обсудил с президентом Израиля углубление сотрудничества и поддержку энергетики

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Израиля Ицхаком Герцогом в четверг, 24 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Telegram .

"Надеюсь на углубление сотрудничества Украины и Израиля после формирования правительства. Также рассказал о потребностях поддержки нашей энергетики и пригласил присоединиться к инициативе #GrainfromUkraine", - написал Зеленский.

Отметим, что в рамках программы #GrainfromUkraine наша страна направляет часть отправляемой на экспорт собранной пшеницы на закупку для тех африканских стран, где существуют проблемы голода.

При этом часть экспортного зерна могут быть выкуплены странами-участницами проекта. Украина будет поставлять его в бедные африканские страны.

Напомним, ранее сообщалось, что Израиль согласился профинансировать закупку "стратегического оборудования" для Украины на миллионы долларов.

Кроме того, Израиль готов предоставить Украине вооружение, если РФ получит баллистические ракеты от Ирана.

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