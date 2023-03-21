ua ru
Вт, 21 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський обговорив війну в Україні з президентом Чилі

Новость на русском →
Київ, Вівторок 21 березня 2023 22:42
Зеленський обговорив війну в Україні з президентом Чилі Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з президентом Чилі Габріелем Боричем. Однією з тем обговорень стала російська агресія в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення голови української держави.

"Щойно говорив з президентом Чилі. Це була хороша розмова, оновили бачення нашими державами актуальної ситуації в міжнародних відносинах. Я поінформував президента про те, як саме Росія продовжує свою агресію", - розповів Зеленський.

За його словами, він також обговорив з Боричем те, як можна протидіяти російському терору та протидіяти успішно. Найкращим доказом цього є досвід вигнання росіян з українських територій.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Зеленський сьогодні, 21 березня, зустрівся з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою.

Також ми писали, що Зеленський візьме участь у майбутньому саміті G7.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Чили Війна Росії проти України
NEWS
Україна і МВФ домовилися про програму на 15 млрд доларів
Україна і МВФ домовилися про програму на 15 млрд доларів
DAILY
Не тільки МіГи. Які літаки потрібні Україні, щоб перемогти Росію у небі
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Не тільки МіГи. Які літаки потрібні Україні, щоб перемогти Росію у небі