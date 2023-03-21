Зеленський обговорив війну в Україні з президентом Чилі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення голови української держави.

"Щойно говорив з президентом Чилі. Це була хороша розмова, оновили бачення нашими державами актуальної ситуації в міжнародних відносинах. Я поінформував президента про те, як саме Росія продовжує свою агресію", - розповів Зеленський.

За його словами, він також обговорив з Боричем те, як можна протидіяти російському терору та протидіяти успішно. Найкращим доказом цього є досвід вигнання росіян з українських територій.