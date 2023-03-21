Зеленський обговорив війну в Україні з президентом Чилі
Президент України Володимир Зеленський провів переговори з президентом Чилі Габріелем Боричем. Однією з тем обговорень стала російська агресія в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення голови української держави.
"Щойно говорив з президентом Чилі. Це була хороша розмова, оновили бачення нашими державами актуальної ситуації в міжнародних відносинах. Я поінформував президента про те, як саме Росія продовжує свою агресію", - розповів Зеленський.
За його словами, він також обговорив з Боричем те, як можна протидіяти російському терору та протидіяти успішно. Найкращим доказом цього є досвід вигнання росіян з українських територій.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Зеленський сьогодні, 21 березня, зустрівся з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою.
Також ми писали, що Зеленський візьме участь у майбутньому саміті G7.
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