Зеленский обсудил войну в Украине с президентом Чили

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Чили Габриэлем Боричем. Одной из тем обсуждений стала российская агрессия в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы украинского государства.

"Только что говорил с президентом Чили. Это был хороший разговор, обновили видение нашими государствами актуальной ситуации в международных отношениях. Я проинформировал президента о том, как именно Россия продолжает свою агрессию", - рассказал Зеленский.

По его словам, он также обсудил с Боричем то, как можно противодействовать российскому террору и противодействовать успешно. Лучшим доказательством этого является опыт изгнания россиян с украинских территорий.