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Зеленский обсудил войну в Украине с президентом Чили

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Киев, Вторник 21 марта 2023 22:42
Зеленский обсудил войну в Украине с президентом Чили Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Чили Габриэлем Боричем. Одной из тем обсуждений стала российская агрессия в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы украинского государства.

"Только что говорил с президентом Чили. Это был хороший разговор, обновили видение нашими государствами актуальной ситуации в международных отношениях. Я проинформировал президента о том, как именно Россия продолжает свою агрессию", - рассказал Зеленский.

По его словам, он также обсудил с Боричем то, как можно противодействовать российскому террору и противодействовать успешно. Лучшим доказательством этого является опыт изгнания россиян с украинских территорий.

Напомним, ранее стало известно, что Зеленский сегодня, 21 марта, встретился с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.

Также мы писали, что Зеленский примет участие в предстоящем саммите G7.

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