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Зеленський обговорив з Урсулою фон дер Ляєн підготовку до 18-го пакету санкцій проти РФ

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Володимир Зеленський провів телефонні перемовини з президентом Європейської комісії (ЄК) Урсулою фон дер Ляєн. Сторони обговорили підготовку до 18-го пакет санкцій проти Російської Федерації (РФ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента.

За словами Зеленського, він подякував Урсулі фон дер Ляєн та Європейському союзу (ЄС) за 17-й пакет санкцій проти Росії та відзначив, що це було кроком у правильному напрямку. 

"Важливо жорстко обмежувати російський танкерний флот, який служить фінансуванню вбивств, а також усі схеми, які Росія використовує для розбудови військової промисловості. Що більше буде тиску на Росію, то більше буде мотивів у Москви йти до справжнього миру", - додав він. 

Президент відзначив, що сторони також обговорили підготовку до наступного пакета санкцій ЄС проти Росії. Він додав, що найболіснішими точками для Кремля є нафта, інфраструктура торгівлі енергоресурсами, банки, а також фінансові схеми. 

Серед інших обговорених питань:

  • вчорашня розмова з президентом Сполучених Штатів Америки (США) Дональдом Трампом; 
  • дипломатична робота з партнерами. 

Санкції ЄС проти Росії

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ЄС запровадив санкції проти країни-терориста з метою послабити економічні можливості агресора та змусити його змінити свою політику. Санкції охоплюють різні сфери - від торгівлі й фінансів до транспорту та енергетики. Обмеження також торкнулися окремих осіб, компаній і банків.

Сьогодні, 20 травня, ЄС запровадив 17-й пакет санкцій проти Росії, завдавши удару по морських перевезеннях, нафтотрейдерах і їхніх зарубіжних пособниках.

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