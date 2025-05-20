Зеленский обсудил с Урсулой фон дер Ляйен подготовку к 18-му пакету санкций против РФ

Президент Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с президентом Европейской комиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен. Стороны обсудили подготовку к 18-му пакету санкций против Российской Федерации (РФ).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента.
По словам Зеленского, он поблагодарил Урсулу фон дер Ляйен и Европейский союз (ЕС) за 17-й пакет санкций против России и отметил, что это было шагом в правильном направлении.
"Важно жестко ограничивать российский танкерный флот, который служит финансированию убийств, а также все схемы, которые Россия использует для развития военной промышленности. Чем больше будет давления на Россию, тем больше будет мотивов у Москвы идти к настоящему миру", - добавил он.
Президент отметил, что стороны также обсудили подготовку к следующему пакету санкций ЕС против России. Он добавил, что самыми болезненными точками для Кремля являются нефть, инфраструктура торговли энергоресурсами, банки, а также финансовые схемы.
Среди других обсуждаемых вопросов:
После начала полномасштабного вторжения России в Украину ЕС ввел санкции против страны-террориста с целью ослабить экономические возможности агрессора и заставить его изменить свою политику. Санкции охватывают различные сферы - от торговли и финансов до транспорта и энергетики. Ограничения также коснулись отдельных лиц, компаний и банков.
Сегодня, 20 мая, ЕС ввел 17-й пакет санкций против России, нанеся удар по морским перевозкам, нефтетрейдерам и их зарубежным пособникам.
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