Зеленский обсудил с Урсулой фон дер Ляйен подготовку к 18-му пакету санкций против РФ

По словам Зеленского, он поблагодарил Урсулу фон дер Ляйен и Европейский союз (ЕС) за 17-й пакет санкций против России и отметил, что это было шагом в правильном направлении.

"Важно жестко ограничивать российский танкерный флот, который служит финансированию убийств, а также все схемы, которые Россия использует для развития военной промышленности. Чем больше будет давления на Россию, тем больше будет мотивов у Москвы идти к настоящему миру", - добавил он.

Президент отметил, что стороны также обсудили подготовку к следующему пакету санкций ЕС против России. Он добавил, что самыми болезненными точками для Кремля являются нефть, инфраструктура торговли энергоресурсами, банки, а также финансовые схемы.

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