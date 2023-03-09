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Зеленський обговорив з Урсулою фон дер Ляєн процес виконання Україною рекомендацій ЄС

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Україна, Четвер 09 березня 2023 19:39
Зеленський обговорив з Урсулою фон дер Ляєн процес виконання Україною рекомендацій ЄС Фото: Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У четвер, 9 березня, президент Володимир Зеленський обговорив з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн процес виконання Україною рекомендацій ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку глави України у Telegram.

"Під час розмови з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн засудили сьогоднішні ракетні атаки Росії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час розмови вони обговорили прогрес України у виконанні рекомендацій Європейської комісії для початку переговорів про вступ України до ЄС уже цього року.

"Привітали новий пакет санкцій ЄС і домовилися про подальший тиск на агресора", - додав Зеленський.

Нещодавно прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що Україна виконала всі сім рекомендацій Єврокомісії, які були визначені при отриманні статусу кандидата. Це може дати старт переговорам щодо вступу в ЄС.

У Європейському парламенті мають надію, що переговори стосовно вступу України в ЄС почнуться якнайшвидше. А саме - в цьому році.

Під час ракетної атаки на Україну 9 березня Росія застосувала різні типи ракет, у том числі шість ракет "Кинджал".

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