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Україна виконала всі рекомендації для переговорів про вступ в ЄС, - Шмигаль

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Київ, Понеділок 06 березня 2023 12:33
Україна виконала всі рекомендації для переговорів про вступ в ЄС, - Шмигаль Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Україна виконала всі сім рекомендацій Єврокомісії, які були визначені при отриманні статусу кандидата. Це може дати старт переговорам щодо вступу в ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Відповідну заяву глава уряду зробив після призначення директора Національного антикорупційного бюро

"Тепер Україна виконала всі сім рекомендацій ЄС, які були визначені при отримані статусу кандидата. Це демонструє нашу цілеспрямованість вже цього року перейти до початку перемовин про вступ", - зазначив Шмигаль.

Він додав, що призначення директора НАБУ завершило формування антикорупційної інфраструктури України.

Нагадаємо, сьогодні Кабмін під час засідання призначив Семена Кривоноса директором НАБУ.

Крім того, Денис Шмигаль запропонував, аби фіналісти конкурсу на директора НАБУ Сергій Гупяк та Роман Осипчук зайняли керівні посади в бюро.

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