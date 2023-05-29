Зеленський обговорив українську формулу миру з прем'єром Камбоджі

Президент подякував прем'єру Камбоджі за принципову позицію щодо підтримки суверенітету та територіальної цілісності України.

"Відзначив підготовку Камбоджею українських спеціалістів із розмінування. Сподіваюсь на продовження цієї співпраці. Розповів про українську формулу миру та запросив Камбоджу приєднатися до конкретних кроків щодо її реалізації", - додав Зеленський.

Стосунки України з Камбоджею

У листопаді 2022 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснив візит до Камбоджі. Це був перший в історії візит українського міністра до цієї країни.

Камбоджа провела навчання з розмінування для українських саперів. Країна також планувала допомогти Україні із розмінуванням її території.

При цьому наприкінці січня прем'єр Камбоджі заявив, що країна не має можливості надавати Україні військову допомогу. Водночас вона готова навчати розмінуванню й російських військових.

Українська формула миру

Президент представив формулу миру на саміті G20 в листопаді 2022 року. Вона полягає у гарантіях радіаційної, ядерної, продовольчої та енергетичної безпеки, а також виведенні російських окупаційних військ із захоплених територій.

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