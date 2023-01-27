ua ru
Пт, 27 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Камбоджа не буде допомагати Україні і готова навчати військових з РФ

Новость на русском →
Камбоджа, П'ятниця 27 січня 2023 05:17
Камбоджа не буде допомагати Україні і готова навчати військових з РФ Фото: Камбоджа готова навчати саперів із РФ (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Камбоджа, де зараз навчаються українські сапери, заявила, що не має можливості допомагати Україні, а також готова навчати розмінуванню військових із РФ.

Про це заявив прем'єр-міністр Камбоджі Хун Сен, передає РБК-Україна з посиланням на Khmer Times.

Він заявив, що країна не надсилала в Україну військових чи спеціалістів з розмінування.

"Камбоджа не надавала жодної військової підтримки Україні. Камбоджа не має такої можливості. Технічна допомога Камбоджі українським саперам є суто гуманітарним актом", - сказав він.

Крім цього, Хун Сен підкреслив, що Камбоджа готова навчати розмінуванню будь-яких військових, в тому числі, і російських.

Нагадаємо, що 16 січня українські сапери розпочали навчання по розмінування у Камбоджі. Навчання триватиме до 21 січня.

До цього стало відомо, що Японія та Камбоджа планують допомогти Україні із розмінуванням її території.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Камбоджа
NEWS
МВФ розглядає надання багаторічної допомоги Україні на 16 млрд доларів, - Bloomberg
МВФ розглядає надання багаторічної допомоги Україні на 16 млрд доларів, - Bloomberg
DAILY
Що відбувається в енергетиці та як довго Україні жити з відключеннями світла
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Що відбувається в енергетиці та як довго Україні жити з відключеннями світла