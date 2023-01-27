Камбоджа не буде допомагати Україні і готова навчати військових з РФ

Камбоджа, де зараз навчаються українські сапери, заявила, що не має можливості допомагати Україні, а також готова навчати розмінуванню військових із РФ.

Про це заявив прем'єр-міністр Камбоджі Хун Сен, передає РБК-Україна з посиланням на Khmer Times .

Він заявив, що країна не надсилала в Україну військових чи спеціалістів з розмінування.

"Камбоджа не надавала жодної військової підтримки Україні. Камбоджа не має такої можливості. Технічна допомога Камбоджі українським саперам є суто гуманітарним актом", - сказав він.

Крім цього, Хун Сен підкреслив, що Камбоджа готова навчати розмінуванню будь-яких військових, в тому числі, і російських.