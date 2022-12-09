Зеленський обговорив українську формулу миру з Сунаком

"Сьогодні обговорили реалізацію нашої формули миру, співпрацю щодо оборонних спроможностей та енергетичної стабільності України. Синхронізували позиції перед онлайн-самітом G7", - написав голова української держави.

Як повідомлялося раніше, Сунак, заявив, що Британія не лише збереже, а й наростить військову допомогу Україні.

Окрім того, Британія передасть Україні три вертольоти Sea King у рамках нового пакету військової допомоги.

До того ж, США та країни G7 підтримують мирний план, представлений Зеленським, і вважають, що він міг би стати потенційним вирішенням війни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.