Зеленский обсудил украинскую формулу мира с Сунаком

"Сегодня обсудили реализацию нашей формулы мира, сотрудничество по оборонным возможностям и энергетической стабильности Украины. Синхронизировали позиции перед онлайн-саммитом G7", - написал глава украинского государства.

Как сообщалось ранее, Сунак заявил, что Британия не только сохранит, но и нарастит военную помощь Украине.

Кроме того, Британия передаст Украине три вертолета Sea King в рамках нового пакета военной помощи.

К тому же США и страны G7 поддерживают мирный план, представленный Зеленским, и считают, что он мог бы стать потенциальным решением войны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.