Британія у 2023 році збільшить підтримку України і надасть ППО, - Сунак

Британія у 2023 році не тільки збереже, а й наростить військову допомогу Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на промову прем’єр-міністра Британії Ріші Сунака на банкеті лорд-мера Лондона.

Сунак назвав головними викликами для Сполученого Королівства дії Росії та Китаю, а допомогу Україні визначив як один із способів протистояти їм.

"Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно. Наступного року ми збережемо або навіть збільшимо нашу військову допомогу. Ми надамо нову підтримку протиповітряній обороні, щоб захистити український народ і критично важливу інфраструктуру, на яку він покладається. Захищаючи Україну, ми захищаємо себе", - підкреслив прем’єр.

Він наголосив, що підтримка України, по-перше, активізує європейські відносини Британії з метою подолання таких викликів, як безпека та нелегальна міграція. По-друге, Британія розглядатиме відносини з Китаєм у більш довгостроковій перспективі з урахуванням стабільності британської економіки і захисту економічної безпеки.

Крім того, прем’єр розповів про терористичні методи, до яких вдається Росія у війні проти України.

"У Києві я побачив, як увага Росії зміщує фокус від кровопролитних зіткнень на полі бою до жорстокого поводження із цивільним населенням. Це було зафіксовано у зруйнованих будівлях і купах уламків, що лежать на вулицях, в розповідях перших рятувальників, яких я зустрів у звільненому Херсоні, від катівень до мін-пасток, залишених у дитячих іграшках. Поки світ збирається разом, щоб подивитися чемпіонат світу з футболу, я бачив, як вибуховий пристрій був захований у дитячому футбольному м'ячі - з метою перетворити його на зброю війни", - підкреслиив Сунак.