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Зеленський обговорив з Трюдо потреби України у бронетехніці, артилерії та авіації

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Вівторок 31 січня 2023 17:28
Зеленський обговорив з Трюдо потреби України у бронетехніці, артилерії та авіації Фото: президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо (колаж РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 31 січня, провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Зеленського.

Президент поінформував Трюдо про стан справ на передовій та українські оборонні потреби у бронетехніці, артилерії, авіації.

Лідери також узгодили спільні дипломатичні кроки, зокрема щодо реалізації української формули миру.

Як повідомлялося раніше, Канада надасть Україні чотири танки Leopard 2.

Окрім цього, Канада може визнати ПВК "Вагнера" терористичною організацією.

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Канада Джастін Трюдо Володимир Зеленський
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