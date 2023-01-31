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Зеленский обсудил с Трюдо потребности Украины в бронетехнике, артиллерии и авиации

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Вторник 31 января 2023 17:28
Зеленский обсудил с Трюдо потребности Украины в бронетехнике, артиллерии и авиации Фото: президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо (коллаж РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 31 января, провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского.

Президент проинформировал Трюдо о положении дел на передовые и украинские оборонные нужды в бронетехнике, артиллерии, авиации.

Лидеры также согласовали общие дипломатические шаги, в частности, по реализации украинской формулы мира.

Как сообщалось ранее, Канада предоставит Украине четыре танка Leopard 2.

Кроме того, Канада может признать ППК "Вагнера" террористической организацией.

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Канада Джастин Трюдо Владимир Зеленский
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