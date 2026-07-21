Зеленський обговорив з топкомандиром рішення проти штурмів РФ на Донеччині

Зеленський заслухав доповідь Ніколюка

21 липня Зеленський поспілкувався про поточну ситуацію у смузі відповідальності оперативного угруповання "Схід" з його командувачем - генерал-майором Віктором Ніколюком.

"Детально обговорили та можливі кроки, рішення ворога і що ми можемо протиставити російській штурмовій активності. Особлива увага - ситуації навколо Слов’янська, Костянтинівки та Дружківки", - зазначив президент.

Що ухвалили

За словами Зеленського, під час доповіді Ніколюка були визначені першочергові потреби на цьому напрямку фронту.

"Вдячний за оцінку та пропозиції у застосуванні наших мідстрайків та дипстрайків", - зауважив глава держави.

Також були обговорені:

шляхи застосування штурмових підрозділів,

можливості додаткового посилення бригад і корпусів.

Нагадаємо, що Зеленський провів нову нараду з командуванням ЗСУ 21 липня. Підготовка до можливих дій Росії на півночі, захист від дронів і додаткове посилення ППО - ключові теми.

Також Зеленський заявив, що Україна має максимально посилитися до серпня та підготуватися до можливих дій Росії восени. Для цього триває робота над коригуванням оборонної стратегії та визначенням першочергових напрямків ВПК.