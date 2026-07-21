Зеленский обсудил с топ-командиром решение против штурмов РФ в Донецкой области

Зеленский заслушал доклад Николюка

21 июля Зеленский пообщался о текущей ситуации в полосе ответственности оперативной группировки "Восток" с ее командующим - генерал-майором Виктором Николюком.

"Детально обсудили и возможные шаги, решения врага и что мы можем противопоставить российской штурмовой активности. Особое внимание - ситуации вокруг Славянска, Константиновки и Дружковки", - отметил президент.

О чем договорились

По словам Зеленского, в ходе доклада Николюка были определены первоочередные потребности на этом направлении фронта.

"Благодарен за оценку и предложения в применении наших мидстрайков и дипстрайков", - отметил глава государства.

Также были обговорены:

пути применения штурмовых подразделений,

возможности дополнительного усиления бригад и корпусов

Напомним, что Зеленский провел новое совещание с командованием ВСУ 21 июля. Подготовка к возможным действиям России на севере, защита от дронов и дополнительное усиление ПВО - ключевые темы.

Также Зеленский заявил, что Украина должна максимально усилиться до августа и подготовиться к возможным действиям России осенью. Для этого идет работа над корректировкой оборонной стратегии и определением первоочередных направлений ВПК.