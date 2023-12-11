У Байдена очікують, що США оголосять новий пакет військової допомоги Україні до кінця грудня
Сполучені Штати Америки, ймовірно, оголосять черговий пакет військової допомоги Україні. Це станеться до кінця грудня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву координатора Ради національної безпеки США при Білому домі Джона Кірбі під час брифінгу.
Журналісти поцікавилися у Кірбі, чи оголосить президент Джо Байден про новий пакет військової допомоги Україні під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, яка відбудеться завтра, 12 грудня.
"Я не хочу випереджати президента, але, як ви знаєте, у нас залишилося не так багато тижнів цього року, щоб надати допомогу (Україні - ред.) у забезпеченні безпеки. Так що я цілком очікую, що ми оголосимо про додаткову допомогу в області безпеки до кінця місяця", - зазначив Кірбі.
Що передувало
Нагадаємо, США закінчуються гроші, які призначені для фінансування військової допомоги Україні.
У зв'язку з цим президент Джо Байден запросив у Конгресу понад 100 млрд доларів, в які входять понад 60 млрд доларів для України.
Зараз у Конгресі є розбіжності щодо цього пакету, оскільки республіканці вимагають додати туди пропозиції щодо посилення безпеки кордонів.
На цьому тлі президент України Володимир Зеленський приїхав до США. Більш детально про поїздку - у матеріалі РБК-Україна.
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