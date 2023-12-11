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У Байдена очікують, що США оголосять новий пакет військової допомоги Україні до кінця грудня

Понеділок 11 грудня 2023 18:52
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У Байдена очікують, що США оголосять новий пакет військової допомоги Україні до кінця грудня Фото: Джон Кірбі, координатор Ради національної безпеки США при Білому домі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сполучені Штати Америки, ймовірно, оголосять черговий пакет військової допомоги Україні. Це станеться до кінця грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву координатора Ради національної безпеки США при Білому домі Джона Кірбі під час брифінгу.

Журналісти поцікавилися у Кірбі, чи оголосить президент Джо Байден про новий пакет військової допомоги Україні під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, яка відбудеться завтра, 12 грудня.

"Я не хочу випереджати президента, але, як ви знаєте, у нас залишилося не так багато тижнів цього року, щоб надати допомогу (Україні - ред.) у забезпеченні безпеки. Так що я цілком очікую, що ми оголосимо про додаткову допомогу в області безпеки до кінця місяця", - зазначив Кірбі.

Що передувало

Нагадаємо, США закінчуються гроші, які призначені для фінансування військової допомоги Україні.

У зв'язку з цим президент Джо Байден запросив у Конгресу понад 100 млрд доларів, в які входять понад 60 млрд доларів для України.

Зараз у Конгресі є розбіжності щодо цього пакету, оскільки республіканці вимагають додати туди пропозиції щодо посилення безпеки кордонів.

На цьому тлі президент України Володимир Зеленський приїхав до США. Більш детально про поїздку - у матеріалі РБК-Україна.

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