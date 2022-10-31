ua ru
Пн, 31 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський обговорив з Шольцем повітряний щит над Україною

Новость на русском →
Понеділок 31 жовтня 2022 21:45
Зеленський обговорив з Шольцем повітряний щит над Україною Фото: Володимир Зеленський, президент України та Олаф Шольц, канцлер Німеччини (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Черговий акт ракетного терору РФ демонструє той факт, що необхідно збудувати повітряний щит над Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

"Провів важливу розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцем", - йдеться у повідомленні.

Зеленський поінформував канцлера про черговий акт ракетного терору РФ. Президент подякував Німеччині за надану протиповітряну оборону. Зеленський додав, що тепер необхідно збудувати повітряний щит над Україною.

"Наголосили на важливості продовження зернової ініціативи. Не маємо допустити шантажу світу голодом", - додав президент України.

Нагадаємо, що внаслідок ранкових масованих ударів по Україні є постраждалі. Попередньо відомо про 13 осіб, які отримали поранення.

Сьогодні Україна сьогодні зазнала масованої ракетної атаки з боку Росії. Окупанти пошкодили 18 об’єктів у 10 областях, більшість з них енергетичні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський ПВО Війна в Україні
NEWS
Резніков заявив, що настав час всьому світу надати Росії статус держави-терориста
Резніков заявив, що настав час всьому світу надати Росії статус держави-терориста
DAILY
Знову за старе. Росія відкрила "зерновий фронт" та загрожує експорту з України
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Знову за старе. Росія відкрила "зерновий фронт" та загрожує експорту з України