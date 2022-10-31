Зеленський обговорив з Шольцем повітряний щит над Україною

Черговий акт ракетного терору РФ демонструє той факт, що необхідно збудувати повітряний щит над Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

"Наголосили на важливості продовження зернової ініціативи. Не маємо допустити шантажу світу голодом", - додав президент України.

Зеленський поінформував канцлера про черговий акт ракетного терору РФ. Президент подякував Німеччині за надану протиповітряну оборону. Зеленський додав, що тепер необхідно збудувати повітряний щит над Україною.

"Провів важливу розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцем", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що внаслідок ранкових масованих ударів по Україні є постраждалі. Попередньо відомо про 13 осіб, які отримали поранення.

Сьогодні Україна сьогодні зазнала масованої ракетної атаки з боку Росії. Окупанти пошкодили 18 об’єктів у 10 областях, більшість з них енергетичні.

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