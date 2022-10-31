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Зеленский обсудил с Шольцом воздушный щит над Украиной

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Понедельник 31 октября 2022 21:45
Зеленский обсудил с Шольцом воздушный щит над Украиной Фото: Владимир Зеленский, президент Украины и Олаф Шольц, канцлер Германии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Очередной акт ракетного террора РФ демонстрирует тот факт, что необходимо выстроить воздушный щит над Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Провел важный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом", - говорится в сообщении.

Зеленский проинформировал канцлера об очередном акте ракетного террора РФ. Президент поблагодарил Германию за предоставленную противовоздушную оборону. Зеленский добавил, что теперь нужно построить воздушный щит над Украиной.

"Обратили внимание на важность продолжения зерновой инициативы. Не должны допустить шантажа мира голодом", - добавил президент Украины.

Напомним, что в результате утренних массированных ударов по Украине пострадали. Предварительно известно о 13 человек, получивших ранения.

Сегодня Украина сегодня подверглась массированной ракетной атаке со стороны России. Оккупанты повредили 18 объектов в 10 областях, большинство из них энергетические.

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