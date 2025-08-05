Зеленський обговорив з Рютте закупівлю американської зброї для України

"За два дні маємо вже понад мільярд доларів від наших європейських партнерів - членів НАТО на закупівлю американської зброї. Це свідчення того, що NSATU працює, а рішення Гаазького саміту Альянсу реалізується. Подякував Марку за це", - повідомив Зеленський.

Рютте своєю чергою розповів про роботу з іншими країнами, які теж готові долучитися до цієї ініціативи.

Зеленський також поінформував генсека НАТО про ситуацію в Харкові та інших українських містах, які Росія обстрілює інтенсивніше, а також про ситуацію на фронті та потреби наших воїнів.

"Обговорили також дипломатичну роботу з партнерами для збільшення співпраці та підтримки України. Є хороші пропозиції. Будемо реалізовувати", - додав президент.