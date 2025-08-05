Зеленський обговорив з Рютте закупівлю американської зброї для України

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Обговорили закупівлю американської зброї для України за рахунок союзників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.
"За два дні маємо вже понад мільярд доларів від наших європейських партнерів - членів НАТО на закупівлю американської зброї. Це свідчення того, що NSATU працює, а рішення Гаазького саміту Альянсу реалізується. Подякував Марку за це", - повідомив Зеленський.
Рютте своєю чергою розповів про роботу з іншими країнами, які теж готові долучитися до цієї ініціативи.
Зеленський також поінформував генсека НАТО про ситуацію в Харкові та інших українських містах, які Росія обстрілює інтенсивніше, а також про ситуацію на фронті та потреби наших воїнів.
"Обговорили також дипломатичну роботу з партнерами для збільшення співпраці та підтримки України. Є хороші пропозиції. Будемо реалізовувати", - додав президент.
Нагадаємо, у липні президент США Дональд Трамп заявив, що він домовився з генсеком НАТО Марком Рютте про постачання американської зброї в Україну.
Трамп запевняв, що всю зброю, яку отримає Україна, оплачуватимуть країни Європи.
Зокрема, вчора стало відомо, що Україна отримає американську зброю на 500 млн євро. Поставки профінансують Нідерланди.
Окрім того, Швеція, Данія та Норвегія разом профінансують закупівлю оборонного обладнання США для України на суму 500 млн доларів.