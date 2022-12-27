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Російський "Сбербанк" закриває офіс в ОАЕ через санкційні обмеження

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Росія, Вівторок 27 грудня 2022 17:31
Російський "Сбербанк" закриває офіс в ОАЕ через санкційні обмеження Фото: російський "Сбербанк" не може працювати в ОАЕ через санкції (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Російський "Сбербанк" закриває своє представництво в Об’єднаних Арабських Еміратах під тиском санкційних обмежень, але російський бізнес продовжує процвітати у цій країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Bell.

Видання наводить слова першого заступника голови правління "Сбербанку" Олександра Ведяхіна, який пообіцяв російським компаніям підтримку з боку банку.

"На жаль, через санкції ми стикаємося із серйозними обмеженнями щодо роботи нашого офісу в Абу-Дабі та змушені закрити його в І кварталі 2023 року", - підтвердив він.

При цьому він зазначив, що підсанкційному банку без доступу до SWIFT практично неможливо працювати не тільки в ОАЕ.

Проте не весь російський бізнес планує піти з цієї арабської країни. Так, відкрити філіал в ОАЕ планує МТС-банк. Крім того, на ринок Еміратів збираються вийти мережа магазинів Fix Price, два російські забудовники та ресторанний холдинг Tigrus.

Ще у квітні цьогоріч РБК-Україна повідомляло, що деякі російські багатії намагаються обміняти свою елітну нерухомість у Лондоні на житло у Дубаї. Таким чином вони прагнуть обійти санкції, впроваджені після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Раніше повідомлялося, що російські олігархи намагалися врятувати свої літаки від впливу санкцій ЄС та США і сховати їх на якийсь час у Дубаї, але через заборону страхування та обслуговування бортів російських контрагентів літаки не можуть літати і змушені простоювати.

Докладніше про те, як у Росії шукають шляхи для обходу санкцій і хто їй у цьому допомагає - писало РБК-Україна.

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