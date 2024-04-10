Зеленський обговорив з президентом Швейцарії підготовку до саміту миру

Президент України Володимир Зеленський у середу, 10 квітня, провів телефонну розмову зі своєю швейцарською колегою Віолою Амхерд. Лідери обговорили підготовку до Глобального саміту миру, який відбудеться у червні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.
Під час розмови Зеленський подякував Швейцарії за стабільну підтримку, зокрема за сьогоднішнє рішення про виділення 5 млрд швейцарських франків на відбудову України.
"Обговорили підготовку до першого Глобального саміту миру у Швейцарії, запланованого на червень цього року. Саміт продовжить нашу попередню роботу над впровадженням формули миру за підсумками чотирьох зустрічей радників із питань національної безпеки, що відбулися в Копенгагені, Джидді, на Мальті та в Давосі", - зазначив президент.
Він додав, що Україна продовжує тісну співпрацю над залученням якомога ширшого кола країн до участі в саміті з метою формулювання спільного практичного бачення щодо досягнення справедливого, тривалого та всеосяжного миру.
Ще в листопаді 2022 року Зеленський запропонував формулу миру, щоб зупинити російське повномасштабне вторгнення. Вже в січні 2024 Україна й Швейцарія розпочали підготовку до проведення Глобального саміту миру, на якому обговорюватиметься запропонована формула.
Сьогодні стало відомо, що Швейцарія проведе дводенний Глобальний саміт миру з 15 по 16 червня. Росія не братиме в ньому участь.
Як раніше розповідав голова Офісу президента Андрій Єрмак, Росію можуть запросити на конференцію, але лише на другий саміт.
Згідно з даними окремих ЗМІ, голова Білого дому Джо Байден також може взяти участь у саміті.
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