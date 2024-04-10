Зеленський обговорив з президентом Швейцарії підготовку до саміту миру

Під час розмови Зеленський подякував Швейцарії за стабільну підтримку, зокрема за сьогоднішнє рішення про виділення 5 млрд швейцарських франків на відбудову України.

"Обговорили підготовку до першого Глобального саміту миру у Швейцарії, запланованого на червень цього року. Саміт продовжить нашу попередню роботу над впровадженням формули миру за підсумками чотирьох зустрічей радників із питань національної безпеки, що відбулися в Копенгагені, Джидді, на Мальті та в Давосі", - зазначив президент.

Він додав, що Україна продовжує тісну співпрацю над залученням якомога ширшого кола країн до участі в саміті з метою формулювання спільного практичного бачення щодо досягнення справедливого, тривалого та всеосяжного миру.