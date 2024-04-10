Зеленский обсудил с президентом Швейцарии подготовку к саммиту мира

Во время разговора Зеленский поблагодарил Швейцарию за стабильную поддержку, в частности, за сегодняшнее решение о выделении 5 млрд швейцарских франков на восстановление Украины.

"Обсудили подготовку к первому Глобальному саммиту мира в Швейцарии, запланированному на июнь этого года. Саммит продолжит нашу предварительную работу над внедрением формулы мира по итогам состоявшихся в Копенгагене, Джидде, Мальте и Давосе четырех встреч советников по вопросам национальной безопасности", - отметил президент.

Он добавил, что Украина продолжает тесное сотрудничество над привлечением как можно более широкого круга стран к участию в саммите с целью формулирования общего практического видения достижения справедливого, длительного и всеобъемлющего мира.