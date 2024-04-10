Зеленский обсудил с президентом Швейцарии подготовку к саммиту мира

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 10 апреля, провел телефонный разговор со своей швейцарской коллегой Виолой Амхерд. Лидеры обсудили подготовку к Глобальному саммиту мира, который состоится в июне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.
Во время разговора Зеленский поблагодарил Швейцарию за стабильную поддержку, в частности, за сегодняшнее решение о выделении 5 млрд швейцарских франков на восстановление Украины.
"Обсудили подготовку к первому Глобальному саммиту мира в Швейцарии, запланированному на июнь этого года. Саммит продолжит нашу предварительную работу над внедрением формулы мира по итогам состоявшихся в Копенгагене, Джидде, Мальте и Давосе четырех встреч советников по вопросам национальной безопасности", - отметил президент.
Он добавил, что Украина продолжает тесное сотрудничество над привлечением как можно более широкого круга стран к участию в саммите с целью формулирования общего практического видения достижения справедливого, длительного и всеобъемлющего мира.
Еще в ноябре 2022 Зеленский предложил формулу мира, чтобы остановить российское полномасштабное вторжение. Уже в январе 2024 года Украина и Швейцария начали подготовку к проведению Глобального саммита мира, на котором будет обсуждаться предложенная формула.
Сегодня стало известно, что Швейцария проведет двухдневный Глобальный саммит мира с 15 по 16 июня. Россия не будет участвовать в нем.
Как ранее рассказывал глава Офиса президента Андрей Ермак, Россию могут пригласить на конференцию, но только на второй саммит.
Согласно данным отдельных СМИ, глава Белого дома Джо Байден также может принять участие в саммите.
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