Зеленський обговорив з президентом Сербії розвиток відносин між країнами

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 26 грудня, провів телефонну розмову із президентом Сербії Александром Вучичем. Обговорили розвиток відносин між країнами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.
"Провів телефонну розмову із Президентом Сербії Александром Вучичем, щоб обговорити розвиток відносин між нашими країнами", - повідомив Зеленський.
Президент подякував Сербії за фінансову та гуманітарну підтримку. Також Зеленський та Вучич скоординували зусилля на спільному шляху до ЄС.
Сербський президент привітав український народ із новорічними святами й висловив сподівання на якнайшвидший мир.
"На початку цього тижня я прийняв вірчі грамоти в нового Посла Сербії. Вірю, що відновлення повноцінної роботи дипломатичної установи, очолюваної послом, сприятиме розвитку нашої співпраці", - додав Зеленський.
Нагадаємо, що в травні цього року президент Сербії Александр Вучич заявив, що Сербія домовилася поліпшити відносини з Україною і провести економічний форум.
Також у жовтні повідомлялося, що Сербія надасть Україні обладнання на понад 8 млн євро. Серед допомоги - генератори та трансформатори.
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