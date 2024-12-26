Зеленський обговорив з президентом Сербії розвиток відносин між країнами

"Провів телефонну розмову із Президентом Сербії Александром Вучичем, щоб обговорити розвиток відносин між нашими країнами", - повідомив Зеленський.

Президент подякував Сербії за фінансову та гуманітарну підтримку. Також Зеленський та Вучич скоординували зусилля на спільному шляху до ЄС.

Сербський президент привітав український народ із новорічними святами й висловив сподівання на якнайшвидший мир.

"На початку цього тижня я прийняв вірчі грамоти в нового Посла Сербії. Вірю, що відновлення повноцінної роботи дипломатичної установи, очолюваної послом, сприятиме розвитку нашої співпраці", - додав Зеленський.