Зеленский обсудил с президентом Сербии развитие отношений между странами

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 26 декабря, провел телефонный разговор с президентом Сербии Александром Вучичем. Обсудили развитие отношений между странами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.
"Провел телефонный разговор с Президентом Сербии Александром Вучичем, чтобы обсудить развитие отношений между нашими странами", - сообщил Зеленский.
Президент поблагодарил Сербию за финансовую и гуманитарную поддержку. Также Зеленский и Вучич скоординировали усилия на совместном пути в ЕС.
Сербский президент поздравил украинский народ с новогодними праздниками и выразил надежду на скорейший мир.
"В начале этой недели я принял верительные грамоты у нового Посла Сербии. Верю, что восстановление полноценной работы дипломатического учреждения, возглавляемого послом, будет способствовать развитию нашего сотрудничества", - добавил Зеленский.
Напомним, что в мае этого года президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия договорилась улучшить отношения с Украиной и провести экономический форум.
Также в октябре сообщалось, что Сербия предоставит Украине оборудование на более 8 млн евро. Среди помощи - генераторы и трансформаторы.
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