Зеленський обговорив з президентом Фінляндії потребу України у посиленні ППО

Допомога Україні від Фінляндії

Зазначимо, з початку повномасштабного вторгнення Фінляндія активно підтримує Україну в гуманітарній, фінансовій та військово-технічній сферах.

У квітні президенти Володимир Зеленський та Олександр Стубб підписали двосторонню угоду про безпеку, яка передбачає довгострокову підтримку з боку Гельсінкі та поглиблення співпраці між двома країнами.

Також у вересні Фінляндія оголосила про новий пакет допомоги для України на 118 млн євро.

А у грудні Фінляндія виділила Україні вже 26-й пакет допомоги на суму 25 млн євро. До нього, зокрема, увійде зимове спорядження для українських військових.

Масований обстріл України 13 грудня

Вранці 13 грудня Росія здійснила черговий масований обстріл України. Під час атаки були застосовані безпілотники, крилаті ракети та балістика. Під ударом знову була енергетика.

За даними Повітряних сил, терористи застосували 94 ракети та 193 дрони.

Силам ППО загалом вдалося знищити 80 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ/"Калібр"/"Іскандер-К"; 1 балістичну ракету "Іскандер-М" та 80 ударних дронів типу Shahed та безпілотників невстановленого типу.

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