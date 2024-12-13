Зеленский обсудил с президентом Финляндии потребность Украины в усилении ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский 13 декабря провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом. Обсудили, в частности, потребность Украины в усилении ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.
"Мы обсудили последствия утренней массированной атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины, которая в очередной раз продемонстрировала настоятельную необходимость усилить противовоздушную обороноспособность Украины", - сообщил Зеленский.
Украинский президент выразил благодарность Стуббу и финскому народу за их принципиальную и непоколебимую поддержку независимости Украины.
Также Зеленский отдельно поблагодарил за готовность Финляндии укрепить способности украинской ПВО.
"Для нас важно, что Финляндия решительно поддерживает суверенное право Украины выбирать собственное будущее без внешнего вмешательства, в частности наш выбор относительно вступления в ЕС и НАТО. Кроме того, мы согласились с необходимостью предоставления Украине реальных и эффективных гарантий безопасности для достижения стабильности и долговременного мира", - отметил он.
Отметим, с начала полномасштабного вторжения Финляндия активно поддерживает Украину в гуманитарной, финансовой и военно-технической сферах.
В апреле президенты Владимир Зеленский и Александр Стубб подписали двустороннее соглашение о безопасности, которое предусматривает долгосрочную поддержку со стороны Хельсинки и углубление сотрудничества между двумя странами.
Также в сентябре Финляндия объявила о новом пакете помощи для Украины на 118 млн евро.
А в декабре Финляндия выделила Украине уже 26-й пакет помощи на сумму 25 млн евро. В него, в частности, войдет зимнее снаряжение для украинских военных.
Утром 13 декабря Россия совершила очередной массированный обстрел Украины. Во время атаки были применены беспилотники, крылатые ракеты и баллистика. Под ударом снова была энергетика.
По данным Воздушных сил, террористы применили 94 ракеты и 193 дрона.
Силам ПВО в целом удалось уничтожить 80 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ/"Калибр"/"Искандер-К"; 1 баллистическую ракету "Искандер-М" и 80 ударных дронов типа Shahed и беспилотников неустановленного типа.
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