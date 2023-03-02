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Зеленський обговорив з президентом Бразилії зусилля для реалізації "формули миру"

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Четвер 02 березня 2023 21:45
Зеленський обговорив з президентом Бразилії зусилля для реалізації "формули миру" Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм бразильським колегою Луїсом Інасіу Лула да Сілва. Обговорили, зокрема, зусилля для реалізації "формули миру".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення глави держави.

"Щойно говорив з президентом Бразилії. Корисна розмова. Поновлюємо контакти між нашими державами на найвищому рівні. Поінформував про атаки, подякував за підтримку нашої резолюції за мир, обговорили дипломатичні зусилля, які здатні зупинити російську агресію та повернути спокій нашій країні та всьому світу. Зокрема, зусилля для реалізації нашої "формули миру", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва намагається стати посередником у майбутніх переговорах між Україною та ЄС. Таким чином лідер хоче повернути Бразилію на політичну арену.

Також раніше ми писали, що Бразилія від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну зайняла мовчазну проросійську позицію. Зокрема, пропонували обговорювати Україну без участі самої України.

Крім того, влада Бразилії відмовилася надавати українським військовим снаряди для зеніток Gepard, які були передані Німеччиною.

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